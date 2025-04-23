Ý¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢8¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー ¾¡Ëô ½Õ¡Ê¤«¤Ä¤Þ¤¿ ¤Ï¤ë¡Ë¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÝ¯ºä46¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー ¾¡Ëô ½Õ²ÃÆþÈ¯É½Vlog¡Ë ¾¡Ëô¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£»Í´üÀ¸¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤è¤ê¡È·¯¥¬ºé¥¯¡£¡É¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿9Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆþ¤ÏÝ¯ºä46¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÝ¯ºä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¸ø³«