»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Êºî¼Ô¤Î¶á±Æ¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÂìÂô¥ß¥Ê¥³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÂç»öMAN¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÎ©Àî½ÓÇ·(58)¤È¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¡£Î©Àî¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂìÂô¤Ï4·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©Àî¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤À¤È¤¤¤¦¤Ë¡¢ºÇ¹âµ¤²¹28¡ë¤Î²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷À²¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎDuo¤Ç¡¢½é½Ð±é¤Î¶äºÂ¥Ï¥¦¥ê¥ó¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç