Ê¼¸Ë¸©¤Î¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤Ï°ãË¡¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë¹ñ¤ÏÇ¼ÆÀ¤â¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÇ§¼±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬ºîÀ®¤·¤¿¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤¬¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¡×¤ò°ãË¡¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ëÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£´·î£±£·Æü¡¢½°µÄ±¡¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç°ËÅì¾ÃÈñ¼ÔÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡Ä¡Ê°ËÅìÎÉ¹§¾ÃÈñ¼ÔÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ë¡Ö¸©µÄ²ñ¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÅù¤Ç¤«