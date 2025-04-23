NBA¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¡È¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½é¾¡Íø¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ë¡¢NBA¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡£4¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë1²óÀï¡£¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÏÂè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢É¡¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹õ¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»î¹ç¤ËÉüµ¢¡£¤±¤¬¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÂÎ