¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏµîÇ¯¡¢¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤­Æ¨¤²¤È²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÅìÃ«»³1ÃúÌÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃË(23)¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î14Æü¸áÁ°5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔÆîÎÓ»ûÄ®¤Î»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¾è¤Ã¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ