¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¡¢4·î23Æü¤ËLIVE Blu-ray¡õDVD¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË⼦ LIVE TOUR 2024 ¡Æ+Alpha¡Ç¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÅÙ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò½é¤Î¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÁÇÈ©¤Á¤é¤ê ¡È³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¡É¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò2024Ç¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¢4·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹ËÜºî¤Ï¡¢3rd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¡ÜAlpha¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2024Ç¯6·îËö¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô