¡û¥ì¥¤ [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î6.0¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë80Ëü³ô(¶â³Û¤Ç4²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï4·î24Æü¤«¤é26Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.34¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1250Ëü³ô(¶â³Û¤Ç500²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï5·î1Æü¤«¤é26Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î1.31¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1303Ëü5392³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï5