»³¸ýÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¸¡»öÀµ¤Ë22Æü¡¢¿·¤·¤¯´Ý»³²ÅÂå¤µ¤ó¤¬ÃåÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³¸ýÃÏÊý¸¡»¡Ä£´Ý»³ ²ÅÂå¸¡»öÀµ¡Ë¡Ö´Ø·¸µ¡´Ø¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»³¸ý¸©Æâ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤êÈ´¤­¤Þ¤¹¡×¤³¤¦ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤­¤Î¤¦»³¸ýÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÃåÇ¤¤·¤¿´Ý»³²ÅÂå¸¡»öÀµ¡¢56ºÐ¤Ç¤¹¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¹áÀî¸©½Ð¿È¡¢ÅìµþÂç³ØÂ´¤ÇË¡Ì³¾Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬Ä¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃæ³Ø3Ç¯¤Î¸øÌ±¼ø¶È¤Ç¤ÎÌÏµ¼ºÛÈ½¤Î¼èÆþ¤ì¤Ê¤ÉË¡¶µ°é¤Î´ë²èÎ©°Æ