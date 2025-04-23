Æ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¡Ê6·î5Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£19Ç¯¤Î½é±éÈÇ¤ÎºÆ±é¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¹¥¤­¡×¤È¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ã¤Æ¡¢²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤àÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤È¥µ¥¶