ASUS JAPAN¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖROG¡×¤«¤é¡ÖROG Strix G18 G815LR¡×¡ÖROG Strix G16 G615LR¡×¤È¡¢¡ÖROG Strix G16 G614¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¡ÖROG Zephyrus G14 GA403WR¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯ÇäÆü¤È´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£   ROG Strix G18 G815LR¡¿5·î21ÆüÈ¯Çä¡¿39Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ROG Strix G16 G615LR¡¿4·î25ÆüÈ¯Çä¡¿35Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ROG Strix G16 G614FR¡¿5·îÃæ½ÜÈ¯Çä¡¿45Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ROG Str