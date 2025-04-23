¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯4·î23Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬º£ÅÙ¤ÏÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£4²ó1»à¤«¤éÀ¶µÜ¤Ï¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Àõ´Ö¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤¿¡£¤³¤³¤ÇÌîÂ¼¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Íã¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¤³¤ÎÂÇµå¤ò±¦Íã¡¦ÅÏÊÕ²Â¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿À¶µÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à