ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Úupink¿·ºî¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ÎËèÆü¥á¥¤¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÎËèÆü¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÃæ¤Ë¤Ï°¦ÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û ÇðÌÚÍ³µª¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¡ÈÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡É¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿Å®°¦¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¢£¥ê¥Ã¥×¥±¥¢Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¥±¥¤/ABC-G¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à ÀÇ¹þ2,970±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¤³¤Î