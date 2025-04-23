¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ ¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ê¥à¡¼¥ß¥ó ¥µ¥Þ¡¼¡Ë¡×¥¯¥é¥·¥¨¡Ê¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤ê¡¢¤¯¤»¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ±¤Î¤æ¤¬¤ß¡×¤òÀ°¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ ¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ê¥à¡¼¥ß¥ó ¥µ¥Þ¡¼¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ ¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ê¥à