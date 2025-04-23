DAISY DOLL by MARY QUANT¤¬¡¢¤Î¤»¤ë¤À¤±¤ÇÌÓ·ê¥ì¥¹¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥·¥ë¥­¡¼ ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ò2025Ç¯6·î9Æü(·î)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¤Ê¤á¤é¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥·¥ë¥­¡¼ ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢Ê´´¶¥¼¥í¤Ç¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢Èé»é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥«¥ê¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¸÷¤Î¸ú²Ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê