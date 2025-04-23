¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢À¼Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤Î¿À¿ñ¤Ë¤âÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÉú¹õ·ÃÌò¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤Î¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤¬ÅþÃå¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Ï2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»î¤ß¡£ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÅÄ