º´¡¹Ä®¤¬È¯Ãí¤·¤¿¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸Å¾± ¹ä Ä®Ä¹¤¬23Æü¡¢Âà¿¦ÆÏ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âà¿¦¤ËÈ¼¤¦Ä®Ä¹Áªµó¤Ï6·î10Æü¹ð¼¨¡¢15Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ º´¡¹Ä®Ä¹¤Î¸Å¾± ¹äÈï¹ð¤Ï¡¢Ä®±ÄÃÄÃÏ¤Îµë¿å´É²þ½¤¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò½ä¤êºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤ò¶µ¤¨¡¢º´¡¹Ä®¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ËÉÔÀµ¤ËÍî»¥¤µ¤»¤¿ºá¤ÇÀè·î28Æü¤Ëµ¯ÁÊ¡£ º£·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¤â´±À½ÃÌ¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄÉµ¯ÁÊ¤µ