·§ËÜ¸©¤ÎÈ¬Âå¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤¬¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ç¸¥·ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆ±¾ð¤¹¤ë¤Ê¤é·ì¤ò¤¯¤ì¡×¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÈ´¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤è¤¦¡×¾ÃËÉ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸¥·ì¸Æ¤Ó¤«¤±·§ËÜ È¬Âå¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î13Æü¤Ë¡¢´´Éô¿¦°÷¤¬¿¦°÷¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¸¥·ì¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¡ØÆ±¾ð¤¹¤ë¤Ê¤é·ì¤ò¤¯¤ì¡Ù¡ØÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼ã¤¤¿¦°÷¤ÏÈ´¤¤¤Æ