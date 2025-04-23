µë¿©¤Ë¥¬¥é¥¹ÊÒ¤¬º®Æþ¡¢Ã´Ç¤¤¬¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¡¢¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç·Ö¸÷Åô¤¬³ä¤ì¡¢¤½¤ÎÇËÊÒ¤¬µë¿©¤Ëº®Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Ç¤¤Ê¤É¤Ïµë¿©¤òÃæ»ß¤»¤º¡¢ÌÜ»ë³ÎÇ§¤Î¾å¤ÇÇËÊÒ¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â»ùÆ¸¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥Ü¡¼Æ¦Éå¤ä¤´¤Ï¤ó¤ËÇËÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¡¢°ÛÊªº®Æþ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢µë¿©¤ò³Î¼Â¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·