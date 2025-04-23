¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬º£µ¨1¹æ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿ÂÇÀÊ¤ÇÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡£¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ëµå¤«¤È¤¤¤¦Æâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¾Ð´é¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿ÌøÄ®¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·