¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ÇÃíÌÜ½÷Í¥¤ÎµÈÌøºéÎÉ¡Ê¤­¤ê¤å¤¦¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22Æü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾³¦¤·¤¿Âç¹¥¤­¤ÊÁÄÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄ¹Ê¸¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£µÈÌø¤Ï12ºÐ¤Ç¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Î¼çÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î¿å¾ë¥¢¥æ¥ßÌò¤Ç¤Î²ÎÀ¼¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸