20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿H2A¥í¥±¥Ã¥È¤ÎºÇ¸å¤Îµ¡ÂÎ¡¢50¹æµ¡¤¬6·î24Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£H2A¥í¥±¥Ã¥È½çÄ´¤Ë½éÈô¹Ô¤ËÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×2001Ç¯8·î¡£H2A¥í¥±¥Ã¥È¤Î1¹æµ¡¤¬ÆüËÜ¤Î´ð´´¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¤È9¥«·î¡£H2A¥í¥±¥Ã¥È¤Ï49¹æµ¡¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢À®¸ùÎ¨¤ÏÌó98¥Ñー¥»¥ó