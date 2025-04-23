²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖËã±û¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îï²Ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿Ô¥½½Ïº¡£Ë´¤­ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿»Ñ¤ä¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÎï²Ó¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Îï²Ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÈËã