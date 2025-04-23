¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¿·¶Ê¡Ö»òÊª¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¥Õ¥©¥È#1¤¬¸ø³« RADWIMPS¤Î¿·¶Ê¡Ö»òÊª¡×¤ÎMV¤¬¡¢4·î30Æü21»þ¤è¤êRADWIMPS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£MV¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö»òÊª¡×¤ÏRADWIMPS¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª