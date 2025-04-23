Mariko Sakaguchi¡ÎÅìµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £Ô¡õ£Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤ÎÂÀÍÛÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ°ìÈÌ´ªÄê»ñ»º±¿ÍÑ·×²è¤Ç¡¢³°¹ñºÄ·ô¤«¤é¶âÍø¾å¾º¤ËÈ¼¤¤Åê»ñÌ¯Ì£¤¬¤Ç¤Æ¤­¤¿±ßºÄ¤Ø°ú¤­Â³¤­¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä¶Ä¹´ü¹ñºÄ¤ä»ö¶ÈºÄ¤òÃæ¿´¤Ë±ßºÄ¤òÀÑ¤ßÁý¤¹°ìÊý¡¢³°¹ñºÄ·ô¤ÈÆâ³°³ô¼°¤Ï»Ä¹â¤ò¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÀ¶Í§Èþµ®»á¤¬£±£·Æü¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¡ãÍø²ó¤ê¾å¾º¤Ç±ßºÄ¤ÎÌ¥ÎÏÁý¤¹¡ä