24Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤ÍÛµ¤¡×¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Ï¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£23Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤ÏËÌÉô±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¼å¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë20¡îÁ°¸å¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï15¡îÁ°¸å¤È¡¢3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÈ©´¨¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤ÎÌ¾½ê¡¦º´²ì¸©ÇòÀÐÄ®¤Î²Î³À¡Ê¤¦¤¿¤¬¤­¡Ë¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥á¥Ä¥Ä¥¸¤ä¥Ò¥é¥É¥Ä¥Ä¥¸¡¢¥µ¥Ä¥­¥Ä¥Ä¥¸¡¢¥­¥ê¥·¥Þ¥Ä¥Ä¥¸¤¬