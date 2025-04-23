»¥ËÚ»Ô¤Î»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ç³«²Ö¤·¤¿¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡á23Æü¸á¸åµ¤¾ÝÄ£¤Ï23Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ç¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬³«²Ö¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âºòÇ¯¤è¤ê5ÆüÃÙ¤¤¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»¥ËÚ¤Ï8ÆüÁá¤¯¡¢È¡´Û¤â5ÆüÁá¤«¤Ã¤¿¡£µ­Ï¿¤¬»Ä¤ë1953Ç¯°Ê¹ß¡¢»¥ËÚ¤ÇºÇ¤â³«²Ö¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î4·î15Æü¤Ç¡¢2°Ì¤Ï24Ç¯¤Î4·î18Æü¡£