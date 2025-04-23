ÍºÂç¤ÊÄ»³¤»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ëºé¤­¸Ø¤ë¥µ¥¯¥é¤È±Ë¤°¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍ·º´Ä®¤ÎÃæ»³²ÏÀî¸ø±à¤Î¥µ¥¯¥é¤¬¤¤¤Þ¡¢Ëþ³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í·º´Ä®Ä¾À¤¤ÎÃæ»³ÃÏ¶è¡£ÀöÂôÀîº¸´ß¤ÎÄéËÉ¤Ë¤ÏºùÊÂÌÚ¤¬¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ëÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½60ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ï¡¢º£¤«¤é66Ç¯Á°¤Î1959Ç¯¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¤´À®º§¤òµ­Ç°¤·ÃÏ¸µ¤ÎÀÄÇ¯ÃÄ¤¬¿¢¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç1994Ç¯¤Ë²ÏÀî¸ø±à¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÀã¤ÎÄ»³¤»³¤ÈºùÊÂÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Àî¤Î¾å¤ò±Ë¤°¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡£Â¿¤¯