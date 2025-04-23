¥Þ¥á ¥¯¥í¥´¥¦¥Á(Mame Kurogouchi)¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¿·ºî¥Ù¥¹¥È¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥á ¥¯¥í¥´¥¦¥Á ÀÄ»³¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ©¤«¤·ÌÏÍÍ¤Î¥³¡¼¥É»É½«¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃå¾æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢Æ©¤«¤·ÌÏÍÍ¤Î¥³¡¼¥É»É½«¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¿¢Êª¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢¾åÉÊ¤µ¤È·Ú²÷¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä1Ãå¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ã¦ÃåÍÑ¤Î¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ó¡¼¥º¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢