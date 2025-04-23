¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é19»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÂ¿Íº°ìÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¥³¡¼¥Á¤¬»ý¤ÄµåÃÄµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÅö¤Æ¤¿ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÁ°¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¡£»°ÎÝ¤¬ÁÇÁá¤¯Á÷µå¤¹¤ë¤â¡¢¼þÅì¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥ª¥ê