¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï4·î22Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òÆ±¼Ò¼Ò°÷¤¬Ç®¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëÈë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ÎÂè19ÃÆ¡Ö¸µµ¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¾¦ÉÊ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯4·î4Æü¡Á4·î7Æü¡¢Æ±¼Ò¿·Æþ¼Ò°÷79¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸µµ¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¾¦ÉÊ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¿·À¸³èÈè¤ì¤Î¸µµ¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¾¦ÉÊ¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È