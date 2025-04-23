¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û½÷Í¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¤¬4·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÏÂ¿©¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâ»³ÍýÌ¾¡¢¼êºî¤êÏÂ¿©ÈäÏª¢¡Æâ»³ÍýÌ¾¡¢¼êºî¤êÏÂ¿©ÈäÏªÆâ»³¤Ï¡ÖGood morning¡×¤ÈÅº¤¨¡¢ÇòÊÆ¤äÌ£Á¹½Á¡¢¾Æ¤­µû¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÌ£Á¹½Á¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍ¾¤Ã¤¿¿©ºà¤«¤é4¼ïÎà¤Î¶ñ¤Ç¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÂ¿©¤ÏÍî¤ÁÃå¤­¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÏÂ