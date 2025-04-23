¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯4·î23Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¼ººö¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¡¦Åý°ì¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¸ÅÎÓâÏßì¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é»Íµå¤ÈÀõÂ¼¤Î°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤Î»°¥´¥í¤òÀ¶µÜ¤¬¥°¥é¥Ö¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤âÁÀ¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÅÏÊÕ²Â¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÊá¼ê¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó