ËüÇîµ¢¤ê¤Î4000¿Í¤¬±Ø¤ËÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤¬¡¢22Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì´½§±Ø¤ËÌó4000¿Í¤¬ÂÚÎ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î°ìÉô¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç·Þ¤¨¤Î¼Ö¤òÂÔ¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î·Þ¤¨¤òÂÔ¤Ä¿Í¡§¥¿¥¯¥·¡¼¸Æ¤Ö¤Î¤â¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¤é¡¢¤³¤³¡Ê¥³¥ó¥Ó