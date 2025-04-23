BE:FIRST¤¬4·î22Æü¡¢¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡ä½éÆü¸ø±é¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤Î7·î5Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢BE:FIRST¤Î²»³Ú¤ò³¤³°¤ÎBESTY¡Ê=BE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ËÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢BE:FIRST¤Ï4·î25Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢