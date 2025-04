阪急うめだ本店にて、ディズニーグッズが集結するショッピングイベント「Disney THE MARKET」を2025年も開催!ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの時代を超えて愛されるキャラクターのグッズ約4,000種が並ぶスペシャル企画です☆ Disney THE MARKET(ディズニー・ザ・マーケット)2025 in 阪急うめだ本店 開催期間:2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月)スケジュール:前半:2025年4月29日(火・祝)〜