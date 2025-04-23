¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬4·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö&TEAM 3rd SINGLE SHOWCASE¡ØGo in Blind (·îÏµ)¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£MAKI¡Ê¥Þ¥­¡Ë¤¬&TEAM¤ÈÏµ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¦MAKI¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ï¡¼¥ÈÂ£¤ë»Ñ¢¡MAKI¡ÖLUNE¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È³ÐÀÃ¤¹¤ë¡×º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ï2024Ç¯¤Î½Õ²Æ½©Åß4Éôºî¤ò·Ð¤Æ1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿9¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î