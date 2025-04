黒髪、メガネ姿で…アリーナツアー中の歌手・西野カナ(36)がインスタグラムを更新し、メガネをかけたミニスカ姿のオフショットが注目されている。西野は昨年6月、約5年ぶりに音楽活動を再開し、年末のNHK紅白歌合戦には6年ぶりに出場した。現在、全国6カ所12公演のアリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」を開催中。そんな中で、屋外でポロシャツと白のミニスカートを合わせたコーデに、丸いメガネをかけた