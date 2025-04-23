ËÌÄ«Á¯·³¤ÎÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¤Î´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡á4Æü¡ÊÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡á¶¦Æ±¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç5·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡80Ç¯¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯·³ÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎ¾¹ñ´Ö¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤Î½ÐÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÌÄ«Á¯Â¦¤Î²óÅú¤¬¤Ê¤¯