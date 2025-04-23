¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡Ù¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬4·î15Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤ÊÁÈ¿¥¡¦¿Í¤ò°é¤à¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤È¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤äËþÂ­´¶¤Î¤³¤È¤À¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç·ÐºÑÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖReHacQ¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¡¢AGC¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô·ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç