Âç¸æ½ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê£¸£±¡Ë¤È´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê£Ú£Å£Ò£Ï¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Öå«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Ãó²£ÉÍÂç´ÚÌ±¹ñÁíÎÎ»ö´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¡Ö´ÚÆüÍ§¹¥²»³Ú?å«?Âç»È¡×¤Î°Ñ¾ü¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Öå«¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¶¶¤¬£±£¹£¸£´Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Íâ£¸£µÇ¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î³Ú¶Ê¡ÖÈá¤·¤¤±ï¡×¤òÃÏ¸µ½÷À­²Î¼ê¥Ê¥ß¤¬²Î¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¶â¶Ì