¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë17:00 ·ë²Ì49.7 Í½ÁÛ50.5Á°²ó51.0¡Ê¥æー¥í·÷¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)