¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»ºÀø¿å´Ï»îºî´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤ò½ä¤ê¡¢4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤¾å¤Ç¤Î¸¡¼ý»î¸³¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤Ï23Æü¡¢·úÂ¤¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¡ÊÂæÁ¥¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¡Ë¤¬ÉÔÈ÷¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢¸¡¼ý»î¸³¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤Ï³ÎÄê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸ÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï³¤·³¤ËÂÐ¤·¡¢É¬¤º²þÁ±¹àÌÜ¤¬°ÂÁ´ÌÌ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤«¤é¸¡