¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦EVNNE¡Ê¥¤¥Ö¥ó¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡£Vol.3¤Ë¤Ï¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊMUN JUNGHYUN¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤ÎEVNNE¤¬ÍèÆü¢¡EVNNE¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥±¥¤¥¿¡ÊKEITA¡Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡ÊPARK HANBIN¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊLEE JEONGHYEON¡Ë¡¢¥æ¡¦¥¹