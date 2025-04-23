ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»°Î©¿·Ê¹ÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Î³¤³°¹©¾ì¤ÎºòÇ¯¤ÎÂ»±×¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¹©¾ì¤ÏºòÇ¯¡¢Ìó143²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó614²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¡¢ÆüËÜ¤È²¤½£¤Î¹©¾ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì43²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó184²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È5²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó21²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦Æîµþ¤Î¹©¾ì¤ÏºòÇ¯¡¢260²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó1118