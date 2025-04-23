¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý»³Î´Ê¿±é¤¸¤ë¶â»Ò¤Î²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹2¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢3¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó ´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤è¤ê¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Îº¹Æþ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡Öº¹Æþ²°¡×¡£¸·¤·¤¤¿³ºº¤ä¸¡±Ü¤¬¤¢¤ëº¹Æþ¤Î¥ëー¥ë¤ò½ÏÃÎ¤·