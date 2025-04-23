21Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤Î¤Ò¤Ä¤®¤¬23Æü¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥íÂçÀ»Æ²¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÀ½¤Î¤Ò¤Ä¤®¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤Ï23Æü¡¢½»µï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ»¥Þ¥ë¥¿¤Î²È¡×¤«¤é¡¢¥í¡¼¥Þ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥íÂçÀ»Æ²¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ä¤®¤ÏÀ»²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¹â°ÌÀ»¿¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿õµ¡¶ª¤ËÈ¼¤ï¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÜÆ°¤·¡¢ÂçÀ»Æ²¤ÎÃæ±û¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿õµ¡¶ª¤Ë¤è¤ëµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÎ»