µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¡á23Æü¸á¸å¡¢Ä¹ºê»ÔÌò½êÍèÇ¯¤Î³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡ËºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè3²ó½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤Ï23Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢ÈïÇúÃÏ¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹­Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Û¤«