¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó(LOUIS VUITTON)¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥«¥×¥·¡¼¥Ì¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥é¥¿¥óÁÇºà¡É¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¡Ö¥«¥×¥·¡¼¥Ì¡×¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÂæ·Á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥«¥×¥·¡¼¥Ì¡×¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¡È¥é¥¿¥ó¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥ì¥¶¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¡õ¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ÄÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÁÈ¤ß¹ç