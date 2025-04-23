23Æü¸á¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ç¡Ö¾øÎ±ÁõÃÖ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î´Ä¶­Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö´Ä¶­²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Ç¡¢¡Ö¾øÎ±ÁõÃÖ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤Î½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤¬Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Çú