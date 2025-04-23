ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ²½¡©ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤ó¤«Ž¤´é¤Ä¤­ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¡£Ë¹»Ò¤ò¸å¤í¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥óT»Ñ¡¢¡È¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡É¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç